L'OM vise un joli coup, c'est 17M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà sur tous les fronts l’hiver dernier, l’OM sera encore très actif l’été prochain. Pablo Longoria cherche encore des joueurs offensifs, Ludovic Blas est notamment une piste du club olympien. Son prix est fixé à 17M€, lui qui est sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2024.

Très actif lors du mercato hivernal, l’OM compte bien remettre le couvert l’été prochain. Après Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, Pablo Longoria souhaiterait encore renforcer son secteur offensif. Et le président de l’OM aurait prévu d’aller piocher dans un club de Ligue 1 : le FC Nantes.

L’OM tente le coup Blas

En effet, comme l’a révélé le journal L’Équipe , l’OM s’intéresse à Ludovic Blas. Auteur d’une très belle saison avec Nantes, le milieu offensif des Canaris devrait quitter son club cet été, il ne lui reste d’ailleurs plus qu’une année de contrat.

«17M€ c’est le prix affiché, on peut l’avoir un peu moins cher si on négocie bien»