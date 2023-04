L’OM est euphorique après ce gros transfert

La rédaction

Face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 32ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille devrait compter sur son attaquant acheté pour une somme record de 30M€, Vitinha. Le Portugais a enfin débloqué son compteur de but avec l'OM en inscrivant un doublé la semaine dernière face à Troyes (3-1). Une juste récompense pour lui qui ravit son entraîneur, Igor Tudor qui a fait la louange de son attaquant.

Arrivé à la toute fin du mercato hivernal, l'intégration de Vitinha se fait progressivement. Au micro de Prime Video, il s'était montré soulagé, en déclarant que « C'est très important de marquer pour moi, c'est bon pour le moral. Je vais continuer à travailler. » Un travail que n'a pas manqué de remarquer et souligner son entraîneur, Igor Tudor, en conférence de presse.

« Il a fait des pas de géant sur son adaptation »

En conférence de presse avant le match très important qui opposera l'OM à l'OL au Groupama Stadium dimanche soir, le coach marseillais Igor Tudor est revenu sur la bonne forme du moment de la recrue la plus onéreuse de l'histoire du club, Vitinha : « Depuis le retour de la trêve, il a fait des pas de géant sur son adaptation. Il est encore très jeune, il a une grande marge de progression. Sur le plan technique, il doit peut-être apprendre à mieux protéger le ballon. »

« On espère qu'il continuera comme ça »