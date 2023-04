L’OM sous pression, le terrible aveu du vestiaire

Hugo Chirossel

Alors que le RC Lens s’est imposé face à l’AS Monaco samedi soir (3-0), l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL ce dimanche. Les Marseillais ont désormais deux points de retard sur les Sang et Or et doivent à tout prix l’emporter afin de conserver leur deuxième place au classement. D’après Pau Lopez, ils auraient pu s’éviter une fin de saison aussi compliquée avec des meilleurs résultats à domicile.

Le RC Lens a frappé fort samedi soir, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco. Les Sang et Or se sont largement imposés (3-0) et ont ainsi mis la pression sur l’OM, qui se déplace sur la pelouse de l’OL ce dimanche. Les hommes d’Igor Tudor ont deux points de retard sur le RC Lens et doivent s’imposer afin de conserver leur place de dauphin du PSG. Très performants à l’extérieur, les Olympiens ont mis fin à leur série de cinq matchs consécutifs sans victoire à domicile le week-end dernier, lors de la réception de l’ESTAC (3-1).

« On a perdu beaucoup de points à la maison »

S’il se dit confiant pour la fin de la saison, Pau Lopez avoue que des meilleurs résultats au Vélodrome auraient permis à l’OM de vivre un sprint final moins tendu. « On travaille pour ça, non ? La fin de saison va être difficile, avec beaucoup de matchs contre des équipes solides. On y va avec la détermination nécessaire puisque chaque match sera une finale. Contre Lyon, c’est d’ailleurs comme un derby. Jusqu’ici, on a perdu beaucoup de points à la maison, c’est dommage. Peut-être que certaines fois on méritait mieux, que d’autres on a mal joué. C’est vraiment difficile d’expliquer ça. On parlerait peut-être d’autre chose aujourd’hui… », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à So Foot .

« On aurait de l’avance pour la deuxième place »