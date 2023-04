Le RC Lens frappe fort et prévient clairement l’OM

Arnaud De Kanel

Il n'y aura finalement pas eu match. Dans un stade Bollaert en fusion, le RC Lens a surclassé l'AS Monaco et a réalisé un grand coup dans la course à la Ligue des champions. Les hommes de Franck Haise sont repassés devant l'OM en attendant le match des Olympiens. D'ailleurs, Adrien Thomasson a lancé les hostilités en vue du choc qui opposera les deux équipes le 6 mai prochain.

Le match entre le RC Lens et l'AS Monaco aura tourné à la correction. Portés par un grand Loïs Openda, les Lensois l'ont emporté trois buts à zéro mais ils ont surtout repris la deuxième place. Dernier buteur de la soirée, Adrien Thomasson estime que son équipe est capable de tout dans ce stade, même battre l'OM, la meilleure équipe du championnat en à l'extérieur. Cela tombe bien puisqu'un duel au sommet aura lieu entre les deux le 6 mai prochain pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1.

«On mérite largement notre victoire»

Adrien Thomasson n'a pas fait de langue de bois au moment de débriefer la rencontre. Pour lui, cette victoire est amplement méritée. « Je pense qu'on a vraiment fait un gros match, on était même un peu déçus par le score à la mi-temps. Parce que je pense qu'on aurait mérité de marquer un but de plus. On est resté sérieux malgré tout en seconde période, même si on a concédé quelques situations. Mais je pense que sur l’ensemble du match on mérite largement notre victoire », a lâché l'ancien strasbourgeois au micro de Canal+ . Il pense déjà au match face à l'OM.

Thomasson prévient l'OM