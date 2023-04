L’OM impliqué dans une énorme bataille, le ton est donné

Arnaud De Kanel

Grâce à sa victoire face à l'ESTAC, l'OM a repris sa marche en avant et a retrouvé sa place de dauphin au classement. L'écart reste faible puisque deux poursuivants croient encore à la qualification pour la Ligue des champions : le RC Lens et l'AS Monaco. Avant le choc à Bollaert en fin de semaine, les Monégasques ont lancé les hostilités.

Cette fin de saison est complètement folle. En battant le RC Lens, le PSG a fait un grand pas vers le titre mais a surtout relancé la course à la deuxième place, propriété de l'OM suite à la victoires des Olympiens dimanche soir face à l'ESTAC. Trois équipes se tiennent dans un mouchoir de poche : l'OM donc, le RC Lens et l'AS Monaco. Samedi, le club artésien recevra les Monégasques et ce choc promet d'être électrique. L'enjeu est grand et l'AS Monaco a mis la pression aux hommes de Franck Haise.

«On verra qui va mettre K.-O. l'adversaire»

L'AS Monaco se met de nouveau à rêver de la seconde place. Le club de la Principauté pointe à trois points de Lens, son prochain adversaire, grâce à sa victoire contre Lorient. Gonflés à bloc, les joueurs du rocher ont lancé les hostilités. « On a deux points de retard sur eux, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ça va être un match âprement disputé : ils en veulent, nous aussi. On verra qui va mettre K.-O. l'adversaire », confiait Krépin Diatta après la victoire monégasque. Son entraineur Philippe Clément a emboité le pas en rappelant l'enjeu énorme de cette rencontre à venir.

«Ce sera un match à six points»