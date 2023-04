OM : Folle demande en privé, l’incroyable révélation du vestiaire

Arnaud De Kanel

La journée de dimanche était assez particulière pour Igor Tudor. En effet, le coach croate soufflait ses 45 bougies et pour l'occasion, il souhaitait évidemment du plus profond de son coeur que son équipe l'emporte. L'OM a parfaitement rempli sa mission et Valentin Rongier est revenu sur la demande de son coach.

Dimanche soir, l'OM a facilement disposé de l'ESTAC en s'imposant 3 buts à 1 grâce à des buts de Vitinha et de Cengiz Under. L'heure était donc à la fête dans les tribunes pour les supporters et nul doute que les joueurs et le staff ont fait la même chose dans le vestiaire. De plus, Igor Tudor fêtait son 45ème anniversaire et il avait fait une demande bien précise à ses joueurs comme l'a rappelé Valentin Rongier sur Prime Vidéo .

OM : Son calvaire est terminé, il savoure https://t.co/g5EgItwQlY pic.twitter.com/qjd9b8zd0P — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

«Il nous a demandé simplement de pas gâcher sa journée»

Heureux de repartir avec les 3 points, le capitaine de l'OM n'a pas manqué de revenir sur le petit message d'Igor Tudor en préparation de le rencontre. « Il nous a demandé simplement de pas gâcher sa journée (pour son anniversaire, ndlr) et je pense que c’est chose faite », a déclaré Valentin Rongier, avant d'ajouter.

«J’espère qu’il est content»