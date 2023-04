Le vestiaire de l’OM balance sur Guendouzi

Thibault Morlain

Capitaine de l’OM, Valentin Rongier connait très bien ses coéquipiers au sein du club phocéen. Le joueur d’Igor Tudor s’est alors prêté à un jeu de question-réponse pour en dévoiler un peu plus sur les personnalités du vestiaire de l’OM. Et Rongier a alors fait certaines confidences sur Matteo Guendouzi, balançant certains des plus mauvais côtés de l’international français.

A l’été 2021, l’OM est parti chercher Matteo Guendouzi à Arsenal, où il n’entrait alors pas dans les plans de Mikel Arteta. Un choix payant pour Pablo Longoria puisque le milieu de terrain s’est immédiatement imposé comme un joueur essentiel sur la Canebière. Il faut dire que sur les pelouses, Guendouzi ne lâche jamais et va tout faire pour amener son équipe à la victoire. Un côté compétitif plus qu’exacerbé si l’on en croit Valentin Rongier, capitaine de l’OM.

« Il n’accepte pas de perdre »

Dans des propos accordés au média Carré , Valentin Rongier s’est confié Matteo Guendouzi. Et il l’a notamment décrit comme un très mauvais perdant : « Le plus mauvais perdant ? Qui d’autre que Guendouzi. Alors lui, c’est simple, c’est pareil que moi. Quand on parlait de compétitif, il va tout le temps… Comme un enfant parfois. Moi j’ai grandi, je suis devenu mature, je suis un adulte, dès fois j’accepte de perdre. Mais lui non, il n’accepte pas ».

« Tu peux vite vriller »