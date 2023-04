Clash avec l’entraineur de l’OM, le vestiaire lâche un gros aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les débuts d'Igor Tudor n'ont pas fait l'unanimité au sein de l'OM, c'est le moins que l'on puisse dire. Exigeant, strict, le technicien croate avait haussé la voix avec certains joueurs, qui avaient organisé une réunion pour mettre les choses à plat. Valentin Rongier est l'un de ceux vers qui l'entraîneur s'est tourné au début de son aventure marseillaise. Il raconte.

Venu à l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a eu besoin de plusieurs semaines pour s'acclimater, mais aussi pour s'entendre avec ses joueurs, qui n'appréciaient pas sa méthode. Durant cette période, le technicien a eu plusieurs altercations dans le vestiaire. Certains anciens comme Valentin Rongier ont tenté, alors, d'apaiser les tensions. Dans un entretien à L'Equipe , le nouveau capitaine de l'OM est revenu sur son rôle.

« Il a eu besoin de s'appuyer sur quelques joueurs »

« Quand le coach est arrivé avec son staff, il a eu besoin de s'appuyer sur quelques joueurs. Et dans ce genre de cas-là, le coach parle avec des joueurs qui connaissent le Championnat. Quand le staff a eu besoin d'informations, de ressenti, il s'adressait à Dim (Payet), notre capitaine, à moi ou à d'autres. Cela s'est fait naturellement » a confié Rongier, conscient que le rôle de capitaine nécessite d'être présent dans des moments pesants.

Rongier prêt à faire le lien entre le coach et le vestiaire