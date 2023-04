Un cadre de l'OM disparait, il n'en revient pas

Thibault Morlain

Impressionnant avec l'OM cette saison, Chancel Mbemba a toutefois quelque peu disparu de la circulation dernièrement. En effet, patron de la défense olympienne, le Congolais n'a pourtant pas débuté les deux derniers matchs des Phocéens. Un choix fort de la part d'Igor Tudor qui ne manque pas d'interpeller. Claude Le Roy a notamment fait part de son incompréhension sur le cas Mbemba.

Arrivé pour 0€ à l'OM en début de saison, Chancel Mbemba s'est immédiatement imposé comme le leader défensif. Essentiel dans le schéma d'Igor Tudor, il a impressionné, étant même considéré comme le meilleur à son poste en Ligue 1. Oui mais voilà, depuis deux matchs, Mbemba n'est plus titulaire à l'OM. Forcément, cela ne passe pas inaperçu et pour La Provence , Claude Le Roy a exprimé son étonnement à ce sujet.

« Dans l'absolu, il est indiscutable »

« J'ai été très étonné de ne pas le voir dans le onze de départ (contre Lorient), mais je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du club. Dans l'absolu, il est indiscutable, dans le relatif, je ne sais pas ce que ça donne au quotidien. Je ne suis pas dans les arcanes de l'OM pour pouvoir juger ce qui se passe en interne. Ce serait très prétentieux de ma part de porter un jugement. Ce que je sais, c'est que Chancel a besoin de capitaliser beaucoup de confiance pour donner ce qu'il a à donner », a expliqué Le Roy à propos de Chancel Mbemba, un joueur qu'il connait très bien.

« Il a peut-être le sentiment d'être un peu plus discuté »