Coup de gueule hallucinant, l’entraîneur de l’OM part au clash en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la foulée du nul entre l’OM et le FC Lorient (0-0), Igor Tudor avait fait parler de lui en poussant un coup de gueule contre le jeu déployé par le club breton, pointant du doigt le style du football français. Relancé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur phocéen n’a pas mâché ses mots.

Alors que chaque point est précieux dans ce sprint final pour obtenir une place en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a laissé le RC Lens prendre une courte avance en se contentant du nul sur la pelouse du FC Lorient (0-0), alors que les hommes de Franck Haise l’avaient emporté deux jours plus tôt contre Strasbourg, leur permettant d’être seul dauphin du PSG. Une mauvaise opération qui avait laissé un goût amer à Igor Tudor.

Mercato : Fake news révélée à l’OM https://t.co/6N7jcpOZjy pic.twitter.com/3To7IFdkdE — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« C'est typiquement une équipe française de foot », pestait Tudor

« Je ne peux rien reprocher aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité, on était bien préparé, on a appliqué sur le terrain ce qu'on avait travaillé. C'est dans le dernier geste, la dernière passe, qu'on n'a pas été bons , confiait l’entraîneur de l’OM au micro de Prime Video. Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense pour aller en contre-attaque, c'est typiquement une équipe française de foot. Je suis satisfait de l'intensité de l'équipe, je suis content du football qu'on a montré mais pas du résultat. Aujourd'hui, j'aime vu l'équipe que j'aime, je n'ai rien à leur reprocher. » Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a été interrogé sur les propos qu’il avait tenus dimanche, mais cette question n’a pas été à son goût.

« Je ne commenterai pas un mensonge »