Une star de l’OM blacklistée, le vestiaire lâche un énorme message

Capitaine de l'OM la saison dernière, Dimitri Payet a perdu sa place au profit de Valentin Rongier. La faute à un temps de jeu limité sous les ordres d'Igor Tudor. Ce samedi, le nouveau patron du vestiaire marseillais est revenu sur son nouveau rôle au sein du club phocéen et sur son entente avec Payet.

Dimitri Payet vit un calvaire depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Le joueur ne rentre pas dans les plans de son entraîneur, qui ne lui offre que des miettes cette saison. Une mise à l'écart, qui n'est pas restée sans conséquence pour l'international français, qui a dû se séparer de son brassard de capitaine. Pour lui succéder, l'entraîneur de l'OM a désigné Valentin Rogier, devenu au fil des années une pièce maîtresse du dispositif marseillais. Dans un entretien à L'Equipe, le milieu de terrain est revenu sur cette promotion.

OM : Il propose le remplaçant de Payet en direct https://t.co/PPAckQvHaf pic.twitter.com/qzQrOTMZyD — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

« Tout s'est fait naturellement »

« Tout s'est fait naturellement, encore une fois. J'étais vice-capitaine et Dim savait que s'il n'était pas sur le terrain, c'était moi qui aurais le brassard. J'ai juste voulu éclaircir un point avec lui : je voulais lui rendre le brassard quand il entrait en jeu mais il m'a dit que non, que ça ne changeait rien de le récupérer pour vingt minutes, qu'on était plusieurs capitaines dans l'équipe. Je ne voulais surtout pas qu'il se dise que je m'accaparais le brassard » a déclaré Rongier.

« C'est le vrai capitaine de l'équipe »