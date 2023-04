En pleine galère, une star de l'OM fait une demande surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé cette saison, Dimitri Payet entre à peine dans la rotation de l'OM et ne semble plus entrer dans les plans d'Igor Tudor. Conscient d'être à court de rythme, le numéro 10 marseillais aurait demandé à jouer avec la réserve afin de retrouver du temps de jeu. Une belle preuve de professionnalisme.

Titulaire indiscutable la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet n'est jamais entré dans les plans d'Igor Tudor et joue désormais très peu. Néanmoins, le numéro 10 de l'OM conserve un état d'esprit irréprochable. En effet, Jean-Charles de Bono assure que Dimitri Payet avait fait la demande auprès du staff de jouer avec la réserve afin de conserver du rythme.

Surprise, l’OM prépare un nouveau transfert historique https://t.co/pPT89T9Yko pic.twitter.com/bb7W4Zkv5V — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

«Il a demandé à jouer en réserve»

« Des joueurs comme Dimitri techniquement c’est au-dessus de la norme. Il n’y a pas de longue course à faire dans ce genre de rencontres. Ils sont bas, si ton bloc tu le joues un peu plus haut, Dimitri il a des courses de 20m à faire, il sait faire ça même s’il manque de rythme. Il a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement il n’a pas pu jouer mais il faut noter cet état d’esprit, de dire "je veux jouer avec la réserve, pour gagner du temps de jeu, pour être dans le rythme si on fait appel à moi pour que je sois responsable de ce que je vais performer sur la rencontre" », révèle-t-il pour Football Club de Marseille .

«Je trouve ça remarquable»