Il y a 30 ans, l’OM marchait sur le toit de l’Europe

Alexis Brunet

Depuis 1993, l'Olympique de Marseille demeure le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions. Les Marseillais menés par le capitaine Didier Deschamps et Raymond Goethals comme entraineur sont parvenus à se hisser jusqu'en Finale pour remporter l'un des trophées majeurs du football européen. Voici la rétrospective d'une épopée fulgurante et inégalable par aucun club français jusqu'à présent.

A quelques jours de cette finale européenne face au Milan AC, le sort s'était acharné sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. Victorieux du championnat de France 1992/1993, celui-ci fut retiré à cause de l'affaire de corruption VA-OM, qui avait secoué le football français. L'Olympique de Marseille se déplace à Munich avec ce lourd poids sur les épaules. Pourtant, cela ne va pas perturber les joueurs pour décrocher la Ligue des champions, autrefois appelée Coupe des clubs Champions.

Les qualifications pour la phase de poules

Pour se qualifier en phase de poules, l'Olympique de Marseille devait remporter deux matchs. Le premier fut contre la modeste équipe irlandaise Glentoran FC. Les Marseillais l'emportent facilement à l'extérieur (5-0) puis une victoire (3-0) en France, ils se qualifient sans soucis au second tour. L'Olympique de Marseille tombe sur le Dinamo Bucarest, champion roumain lors de l'exercice 1991/1992, l'OM décroche le nul à l'aller avant de s'imposer sur ses terres (2-0) et valide son ticket pour la phase de poules.

Les prémices d'un rêve

Pour son premier match en phase de poules, l'Olympique de Marseille a eu droit à un sacré morceau, il s'agit des Glasgow Rangers. Ces derniers avaient éliminé Leeds United champion d'Angleterre en titre. Les Marseillais prennent l'avantage dans ce match à la 31ème minute par l'intermédiaire d'Alan Boksic. Rudy Völler va ensuite planter un second but profitant d'une erreur défensive survenue dix minutes après le retour du vestiaire (55'min). On croyait que l'Olympique de Marseille allait s'imposer lors de ce match mais voici que les Ecossais réduisent l'écart grâce à Mc Swegan (76'min) puis égalisent à 9 minutes du terme sur un but de Hateley (81'min).



Le deuxième match oppose l'Olympique de Marseille au FC Bruges, les Marseillais à domicile accueille les Belges, l'objectif est clair, gagner pour prendre la première place du groupe. L'ouverture du score ne se fait pas attendre dans ce match, Frank Sauzée fait trembler les filets de Bruges sur penalty à la 4ème minute de jeu. Puis Boksic, qui est au top de sa forme ce soir, parvient à terminer le boulot en inscrivant un joli doublé qui permet à Marseille de s'imposer sur le score de (3-0). Marseille prend la tête du groupe à égalité avec les Glasgow Rangers.



Pour son troisième et quatrième match, l'Olympique de Marseille affronte en aller-retour le CSKA Moscou. L'OM se déplace dans un premier temps en Russie pour y affronter une équipe tenace qui a éliminé FC Barcelone de Koeman. L'Olympique de Marseille ne tremble pas et ouvre le score à la 30ème minute sur un but d'Abedi Pelé. Mais les Moscovites vont parvenir à égaliser au retour de la pause (56ème- Faizouline). La première manche se solde sur un nul (1-1). Au match retour, c'est un autre scénario auquel ont eu droit les supporteurs marseillais, leur équipe a été étincelante et efficace, les Phocéens ont réussi à passer 6 buts à leur adversaire grâce notamment à des buts de Voller, Pelé et Desailly. Une phase retour qui commence très bien puisque l'OM continue sur la même lancée en ne perdant aucun match en poule.



Voilà qu'il ne reste plus qu'un seul match mais avant cela la Finale du groupe se jouait clairement entre l'Olympique de Marseille et les Glasgow Rangers. Le match retour prévu à Marseille devait, en cas de victoire, déjà donné l'identité du finaliste de la Coupe des Clubs Champions. L'Olympique de Marseille déclenche l'euphorie dans le Vélodrome en inscrivant un premier but à la 15ème minute signé Durrant. Mais celle-ci va vite redescendre puisque les Glasgow Rangers parviennent à revenir au score en deuxième mi-temps. L'OM ne parvient pas à faire la différence dans ce match qui se solde sur un score de (1-1).

Bruges-OM, la petite finale avant celle des grands

Ce match était celui de tout ou rien. L'Olympique de Marseille se déplace en Belgique et doit s'imposer impérativement s'elle veut se qualifier en Finale. L'OM arrive à marquer tôt dans cette rencontre grâce à Boksic (2'min) le score n'évolue pas et les Phocéens réussissent à s'imposer (1-0). Dans l'autre groupe, les Glasgow Rangers n'ont pas réussi à gagner face au CSKA Moscou et perdent officiellement leur ticket pour la Finale. C'est donc l'Olympique de Marseille qui est de nouveau qualifié pour la Finale et cette fois, le trophée est l'objectif de chacun au sein du club.

Finale : OM-Milan AC ou le rendez-vous avec le destin

C'était un Munich, un 26 mai 1993 que chaque Marseillais gardera pour toujours dans un coin de sa tête. L'Olympique de Marseille affrontait l'ogre d'Europe, le Milan AC, avec un effectif composé de Van Basten, Maldini ou Rijkaard. Mais les Marseillais n'ont pas tremblé pour autant malgré un match où ces derniers ont subi le jeu milanais mais Fabien Barthez est parvenu à sortir de grands arrêts ce soir-là. Le but des Marseillais vient sur corner, Pelé centre, Basile Boli arrive à toucher le ballon avec sa tête grâce à sa belle détente pour tromper le gardien Rossoneri. Le match se termine sur le score d'un but à zéro. L'Olympique de Marseille et la France tiennent enfin leur première Coupe des Clubs champions.