OM : Un clash en public ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe depuis plusieurs semaines à l’OM, Mattéo Guendouzi a perdu sa place de titulaire aux yeux d’Igor Tudor. Une situation qui n’est pas du goût de l’international français, qui a d’ailleurs eu une explication de texte avec son directeur sportif, Javier Ribalta, à ce sujet.

Toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions, l’OM vit une fin de saison haletante et mouvementée. Une situation qui incite donc Igor Tudor à faire des choix forts pour ses compositions d’équipe, et certains éléments comme Mattéo Guendouzi en font les frais. Le milieu de terrain français fait désormais figure de remplaçant de luxe dans cet effectif, une situation qui ne lui plait pas forcément.

Guendouzi - OM : Son transfert est annoncé https://t.co/3116v0jkyT pic.twitter.com/IdLWLuQlvw — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Guendouzi s’est expliqué avec Ribalta

Le 23 avril dernier, alors que l’OM était allé s’imposer sur la pelouse de l’OL (2-1), Mattéo Guendouzi était une nouvelle fois remplaçant, et Igor Tudor avait même décidé de ne pas le faire entrer en jeu. Ainsi, comme l’a révélé La Provence, l’ancien joueur d’Arsenal a demandé des comptes au directeur sportif de l’OM, Javier Ribalta, et s’en est alors suivie une grosse discussion assez agitée entre les deux hommes à l’aéroport de Marignane au retour de Lyon, devant les autres joueurs.

« La discussions restera privée »