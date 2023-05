OM - Guendouzi : Une grosse explication éclate en public !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable lorsque Jorge Sampaoli était l’entraîneur, Matteo Guendouzi a vu sa situation changer radicalement. Depuis plusieurs semaines, l’international français ronge son frein sur le banc de touche de l’OM, ce qui l’a poussé à avoir une vive explication avec Javier Ribalta. Sous les yeux de ses coéquipiers.

La saison dernière, Matteo Guendouzi était tout simplement le joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli. Igor Tudor est arrivé l’été dernier et la situation a un peu changé. Pour autant, Guendouzi reste un titulaire important à l’OM. Capital lors des six premiers mois, l’international français a baissé de régime au retour de la Coupe du monde. Une perte de confiance qui correspond à la montée en puissance du duo Valentin Rongier - Jordan Veretout.

Guendouzi a discuté avec Ribalta

Logiquement, la situation de Matteo Guendouzi fait parler. Depuis quelques semaines, le milieu de l’OM ronge son frein sur le banc de touche. Pire, contre Troyes et l’OL, Guendouzi n’est même pas entré en jeu. A en croire les informations de La Provence, l’incompréhension ne faiblit pas pour l’ancien d’Arsenal. Au retour de Lyon, Matteo Guendouzi s’est vivement expliqué avec Javier Ribalta, une discussion remarquée puisqu’elle a eu lieu à l’aéroport de Marignane, aux yeux du groupe.

«Ma situation personnelle passe après celle de l’équipe»