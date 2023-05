OM : Guendouzi vend la mèche pour son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà passé proche d’un transfert l’hiver dernier, Mattéo Guendouzi est annoncé avec insistance sur le départ cet été, d’autant que son temps de jeu avec l’OM a considérablement diminué ces dernières semaines. Et le discours affiché par l’international français ne laisse aucune place au doute quant à son avenir.

Ça sent la fin entre Mattéo Guendouzi et l’OM ! Le milieu de terrain français, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, est annoncé partant en fin de saison, d’autant que Pablo Longoria aura besoin de récupérer des liquidités et semble déjà compter sur cette vente de Guendouzi. Et un autre élément semble déjà confirmer son futur transfert : le temps de jeu très limité que lui offre Igor Tudor depuis quelque temps à l’OM.

« Je ne réclame rien »

Présent en conférence de presse vendredi, Guendouzi a tout d’abord fait le point sur son nouveau statut un peu particulier à l’OM : « Je ne réclame absolument rien du tout. J'ai un contrat. Tout ce que je fais, c'est pour l'OM. J'ai toujours fait face à mes responsabilités. Je ferai toujours tout pour l'équipe, pour le club. Certes, ce n'est pas facile d'être sur le banc, car je suis un compétiteur (…) Je ne demande rien du tout, je reste avec mes valeurs et droit dans mes bottes », indique d’abord Guendouzi, avant de faire le point sur son avenir très incertain à l’OM.

« Il y aura des discussions cet été »