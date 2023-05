Il annonce le prochain entraîneur du PSG en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG afin de venir succéder à Christophe Galtier, José Mourinho a lâché une première réponse en public à ce sujet. Et pourtant, malgré son discours énigmatique, certains observateurs comme Benoit Trémoulinas sont déjà persuadés que le Special One entraînera le PSG l’an prochain.

José Mourinho au PSG, faut-il vraiment y croire ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il n’existe à ce jour aucun contact entre la direction du club de la capitale et l’entraîneur portugais de l’AS Rome, d’autant que le Qatar veut encore laisser du temps au tandem Galtier-Campos. Pourtant, la piste Mourinho continue de faire couler beaucoup d’encre, et le Special One a d’ailleurs été invité à s’exprimer sur le PSG.

PSG : Galtier vend la mèche pour son avenir https://t.co/R4aRbvnW88 pic.twitter.com/miy4pckADd — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

« S’ils me cherchent… »

Interrogé en conférence de presse cette semaine, José Mourinho a lâché une première réponse sur les rumeurs : « Paris me cherche ? S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé, parce que ce qui est certain c’est qu’ils ne m’ont pas parlé », a tout simplement indiqué l’entraîneur de l’AS Rome, confirmant donc dans son discours nos révélations et l’absence de négociations avec le PSG à l’heure actuelle. Mais certains consultants estiment que Mourinho bluffe.

« Il ne reste que lui »