Incroyable, l’OM crie au scandale et lâche une grosse accusation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la défaite sur la pelouse du RC Lens, l’OM ne digère toujours pas la décision de Monsieur Turbin qui a sifflé une faute d’Alexis Sanchez, annulant donc un but pour les Marseillais, privés de l’ouverture du score. Et le club phocéen a décidé d’exprimer sa colère publiquement par le biais d’un communiqué.

Très agacé par les récentes décisions arbitrales, l'OM a décidé de répliquer après la défaite contre le RC Lens. Du côté de Marseille, la faute sifflé contre Alexis Sanchez, qui avait ouvert le score avant de se voir annuler son but, ne passe toujours pas. Le club phocéen a donc décidé de publié un communiqué estimant qu'après 34 journées « l’Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023 ».

Une grosse sanction va tomber, l’OM regrette déjà https://t.co/R3Sv3Wi1wJ pic.twitter.com/oNT3QF1XYE — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

L'OM se plaint de l'arbitrage

« L’Olympique de Marseille souhaite toujours garder une approche très constructive vis-à-vis des instances et de l’ensemble des acteurs du football français. Néanmoins, l’Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores-et-déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison. D’une part, l’OM regrette le traitement inéquitable lié à un manque d’uniformité dans l’application des règles d’utilisation du VAR. Alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d’un contact avec un défenseur lensois (J34 ; RCL-OM ; 2-1) est considérée comme une erreur manifeste par le VAR, la semelle nette du défenseur monégasque non-sifflée sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation (J20 ; OM-ASM ; 1-1) ne l’a pas été. D’autres décisions arbitrales ont également été grandement défavorables à l’OM, impactant par exemple le résultat final des rencontres contre le PSG (J11 ; 1-0 ; main dans la surface) ou contre le RCSA (J27 ; 2-2 ; exclusion de Léonardo Balerdi) », peut-on lire dans le communiqué de l'OM, qui en rajoute une couche.

«L’OM constate des incohérences flagrantes dans l’élaboration des calendriers sportifs»