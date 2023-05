Un gros complot est dénoncé à l'OM

Alexis Brunet

L'OM a perdu face au RC Lens lors de la dernière journée de Ligue 1. Une défaite très amère puisque le club phocéen a laissé sa deuxième place à l'équipe de Franck Haise. Ce revers passe encore plus mal pour les Marseillais car un but leur a été refusé, par l'arbitre de cette rencontre, Clément Turpin. Un ancien de la maison olympienne dénonce même le fait qu'à chaque fois que celui-ci arbitre l'OM, cela se passe mal pour eux.

S'il y avait un match à ne pas perdre, c'était celui-là. Samedi 6 mai, l'OM se rendait à Bollaert pour y défier le RC Lens. Avant la rencontre, Marseille était deuxième, et Lens troisième de Ligue 1. Mais à la fin de la rencontre, les positions se sont inversées. Les Nordistes l'ont emporté et sont passés devant leur adversaire du soir.

Une action litigieuse

Un succès 2-1 pour les Lensois, mais le résultat aurait pu être tout autre. En effet, Alexis Sánchez s'est vu refuser un but après utilisation de la VAR par Clément Turpin, pour une faute sur Kevin Danso, lorsqu'il a récupéré le ballon. Une action qui a créé la polémique. Beaucoup d'observateurs ne voyaient aucune faute de la part du Chilien et affirmaient que le but aurait dû être accordé.

Éric Di Meco charge Clément Turpin