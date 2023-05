Catastrophe à l'OM, ce coup de sang va lui couter cher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Seul buteur de l’OM lors de la défaite à Lens samedi dernier, Dimitri Payet n’aura pas pu inverser la tendance malgré une bonne entrée en jeu. Cependant, le capitaine marseillais aurait bien pu ne pas voir la pelouse puisqu’il a mis une claque à Yannick Cahuzac en première période. Cette scène pourrait lui valoir une sanction, même si elle ne figure pas dans le rapport fourni à la LFP.

Après ses victoires contre Troyes, l’OL et Auxerre, l’OM se déplaçait à Lens et avait l’occasion de creuser l’écart dans la course à la deuxième place. Malgré une bonne entame de match, les Olympiens ont perdu le fil après le but qui a été refusé à Alexis Sanchez. Solides défensivement, les Sang et Or ont trouvé la faille par deux fois et la réduction du score de Dimitri Payet en fin de match n’aura rien changé.

La claque de Payet est passée inaperçue

Une victoire précieuse pour le RC Lens qui se saisit donc de la place de dauphin. Avant de se débloquer, cette rencontre aurait pu être chamboulée par le geste de Dimitri Payet. Au cours de l’échauffourée lancée par Facundo Médina, le capitaine de l’OM a mis une claque à Yannick Cahuzac. Pris en flagrant délit lors d’une altercation avec un membre du staff marseillais, l’adjoint de Franck Haise sera exclu. Au contraire de Dimitri Payet !

Geste violent d’une star de l’OM, la nouvelle polémique https://t.co/LhEf8QP3tb pic.twitter.com/qj9BC6V5OW — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

La LFP peut encore le sanctionner