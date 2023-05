Geste violent d’une star de l’OM, la nouvelle polémique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu sur la pelouse de Félix Bollaert samedi dernier (2-1), l’OM a laissé sa deuxième place au RC Lens. Une défaite difficile à digérer pour Igor Tudor qui estime avoir été lésé par l’arbitrage, notamment sur le but refusé d’Alexis Sanchez. En revanche, Dimitri Payet, buteur à quelques minutes de la fin, a échappé au pire après sa claque sur Yannick Cahuzac.

Samedi dernier, l’OM se déplaçait sur la pelouse du RC Lens, l’occasion parfaite de creuser l’écart au classement avec les Sang et Or. 2ème de Ligue 1 avant la rencontre, Marseille pouvait prendre quatre points d’avance en cas de victoire, ce qui aurait quasiment plié le suspense pour cette place de dauphin. Mais le RC Lens ne comptait pas lâcher l’affaire maintenant et l’a emporté 2-1 dans un stade Félix Bollaert en fusion.

«Ce sont des petits détails qui ont changé le match»

Une défaite difficile à digérer pour l’OM qui s’est vu refuser un but en première mi-temps sur une faute d’Alexis Sanchez. Une décision qui n’a évidemment pas plu à Igor Tudor. « Ce sont des petits détails qui ont changé le match. Pour moi le but de Sanchez est valide et il y a un deuxième carton pour Medina », s’est plaint l’entraîneur marseillais. En revanche, le cas Dimitri Payet n’a pas été abordé après la rencontre.

L’OM veut signer une star, la date est fixée https://t.co/XT6sJDnGfv pic.twitter.com/2aJhb7sJEK — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Payet a mis une claque à Cahuzac