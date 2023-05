L'OM charge le PSG, c'est inattendu

Baptiste Berkowicz

Pour ceux qui en doutaient encore, la rivalité PSG-OM est encore bien présente dans le paysage du championnat de France. Celle-ci dépasse même les frontières puisque le Club Deportivo Palestino au Chili s'est fendu d'une attaque envers le club de la capitale, après qu'un de ses supporters se soit vu refusé l'accès au Parc des Princes.

Les deux clubs les plus populaires de France font souvent l'actualité. Cette semaine ne déroge pas à la règle. Le Club Deportivo Palestino avait demandé des explications au Paris Saint-Germain après qu’un supporter arborant leur maillot ait été invité à quitter le Parc des Princes lors de la défaite le FC Lorient (1-3).

Bueno, no es la primera vez que un chileno incomoda a ese club. pic.twitter.com/fqi9BAaafZ — Olympique de Marseille 🇨🇱🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) May 7, 2023

Un imbroglio qui irrite l'OM

Le compte hispanophone de l’Olympique de Marseille ne s’est pas gêné pour chambrer le club de la capitale avec une photo d’Alexis Sanchez et comme légende : « Ce n’est pas la première fois qu’un Chilien met le club mal à l’aise ». Le club chilien, en réponse au tweet de l’OM, en a rajouté une couche de manière ironique sur l’absence de réponse du PSG : « Merci pour votre réponse, chers amis. Nous pensions qu’il n’y avait pas d’Internet en France, car la réponse que nous attendons n’est pas encore arrivée ». Même pas sûr que le club de la capitale ait vu le message, les Parisiens ont d'autres tempête à gérer en ce moment.

Des conséquences sur la course au titre ?

Le PSG compte 6 points d'avance en tête de la Ligue 1 sur son dauphin, le RC Lens, et 8 sur l'OM. La volonté du club parisien de remporter son onzième titre, qui en ferait le plus titré de l'histoire du championnat de France, risque d'empêcher les Marseillais de revenir sur son rival. D'autant plus, que les supporters parisiens ont bien fait comprendre à leur équipe que la perte du titre au profit de l'OM était hors de question. Ce nouvel épisode ne devrait pas réchauffer les relations entre les deux clubs.