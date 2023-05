PSG : Le Qatar se fait charger par une légende

Benjamin Labrousse

En allant s’imposer à Troyes ce dimanche (1-3), le PSG se rapproche tout doucement du titre de champion de France. Pourtant, la saison parisienne n’aura pas été à la hauteur des attentes. Comme à l’accoutumée, plusieurs affaires extra-sportives et certaines attitudes auront coûté cher aux Parisiens. Thierry Henry s’inquiète du manque de structure à Paris.

Alors qu’il ne reste plus que quelques rencontres avant la fin de saison, quel bilan tirer de la saison du PSG ? Loin d’être étincelante, l’équipe de Christophe Galtier a connu de grosses difficultés lors de cet exercice 2022/2023, notamment après le retour de la Coupe du monde. Décevant une fois de plus en Europe, le club parisien a également été décimé par de nombreuses blessures. Mais cela n’occulte pas les attitudes parfois désinvoltes du collectif mis en place par l’ancien entraîneur du LOSC. Quoi qu’il en soit, l’été promet d’être agité dans la capitale…

Thierry Henry inquiet face au manque de cadre au PSG

Au micro de Prime Vidéo , Thierry Henry s’est montré consterné par l’absence de structure au sein du PSG. « C'est quoi les règles au PSG ? En général, c'est les anciens qui te donnent les règles quand t'arrives au club. Moi, quand je suis arrivé à Arsenal, c'était impossible de faire ce que j'avais envie de faire. Tu te faisais remettre à l'amende si jamais tu dépassais un peu ta fonction. Quand je suis arrivé au Barça, je rigolais avec le « Més que un club » inscrit dans la tribune, Xavi il m'a remis dans le droit chemin, il m'a dit « T'as rien gagné ici... Quand t'auras gagné, tu pourras parler » .

