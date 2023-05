Mention spéciale au RC Lens, ça ne vas pas plaire à Galtier

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le RC Lens s’est imposé sur sa pelouse (2-1) face à l’OM dans le choc de la 34ème journée de Ligue 1. Les Lensois ont ainsi récupéré la 2ème place du classement, et n’en finissent plus d’impressionner. Pour Thierry Henry, le travail de Franck Haise avec les Sangs et Or mérite d’être salué, alors que l’ancienne gloire des Bleus estime que ce dernier est le meilleur entraîneur du championnat.

Alors qu’il ne reste plus que quatre rencontres à disputer cette saison, le PSG devance le RC Lens de cinq points après la victoire face à Troyes ce dimanche (1-3). Mais la saison du club parisien n’aura clairement pas été à la hauteur des attentes, entre proposition de jeu décevante, stars absentes dans les grands rendez-vous, ou encore manque de structure. Pourtant, comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Christophe Galtier devrait bel et bien être maintenu en tant qu’entraîneur du PSG la saison prochaine. Mais pour beaucoup, le travail effectué par Franck Haise du côté de Lens surpasse largement celui de l’ancien entraîneur du LOSC.

Franck Haise, le meilleur coach de Ligue 1 selon Thierry Henry

Cet avis est notamment partagé par Thierry Henry. Après la victoire lensoise ce samedi, l’ancien buteur a tenu à livrer un beau message envers Franck Haise et son travail. « C’est le meilleur coach de la Ligue 1 pour moi, cette année. Hier (samedi, ndlr), encore une fois, de par sa structure, ce qu’il demande à ses joueurs… Dès qu’un joueur entre dans sa structure - on a pu le voir avec Fulgini et Thomasson qui sont rentrés dans cet effectif (lors du mercato d’hiver) - rien ne change. Sotoca joue parfois à droite, piston, avant-centre. Openda va parfois sur le banc, là il revient et met au fond » , affirme ce dernier au micro de Prime Vidéo .

Henry préfère la structure lensoise à la folie marseillaise