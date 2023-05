L’annonce qui va faire trembler le PSG !

Hugo Chirossel

En s’imposant face à l’OM samedi soir (2-1), le RC Lens a récupéré la deuxième au classement de la Ligue 1. Les Sang et Or ont désormais deux longueurs d’avance sur les Marseillais et sont revenus à trois points du PSG. Interrogé sur la course au titre de champion de France, Seko Fofana a fait passer un message au club de la capitale.

Le RC Lens a frappé un grand coup samedi soir. Alors qu’ils recevaient l’OM, les Sang et Or sont sortis vainqueur de ce choc de la 34e journée de Ligue 1 (2-1). Une victoire qui leur permet de remonter à la deuxième place au classement du championnat de France.

La star du RC Lens jubile après avoir écœuré l’OM https://t.co/FXxBWD7X3v pic.twitter.com/uVcewqIRkX — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Le RC Lens revient à deux points du PSG

Il reste quatre rencontres à disputer au RC Lens, qui compte désormais deux points d’avance sur l’OM, troisième. Les hommes de Franck Haise sont également revenus à trois points du PSG, qui se déplace sur la pelouse de l’ESTAC ce dimanche soir.

«Il faut avoir la foi et se donner les moyens de rêver»