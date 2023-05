Plombé par le RC Lens, l’OM enrage totalement

Hugo Chirossel

Alors que l’OM se déplaçait sur la pelouse du RC Lens samedi soir, les Olympiens se sont inclinés dans une rencontre décisive pour la seconde place de Ligue 1 (2-1). En conférence de presse, Igor Tudor a regretté le but refusé à Alexis Sanchez en première période. L’entraîneur marseillais a également estimé que Facundo Medina aurait dû être expulsé par Clément Turpin.

Une défaite que l’OM va avoir du mal à digérer. En déplacement sur la pelouse du RC Lens samedi soir, pour le choc de la 34e journée de Ligue 1, les Olympiens se sont inclinés (2-1), laissant ainsi filer la deuxième place du championnat. Les Sang et Or comptent désormais deux longueurs d’avance sur l’OM au classement et sont revenus à trois points du PSG, qui affrontera l’ESTAC ce dimanche.

« Je ne vois pas de faute »

Les Marseillais avaient bien cru avoir ouvert le score après le but d’Alexis Sanchez en première période, finalement refusé après intervention de l’assistance vidéo pour une faute du Chilien sur Kevin Danso. « Alexis Sanchez m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite, je le crois. J'ai regardé la vidéo et pour moi... je ne vois pas de faute », a déclaré Igor Tudor à ce sujet en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport . L’entraîneur de l’OM a surtout pesté contre une faute de Facundo Medina non sifflée sur Chancel Mbemba et estime que le défenseur lensois n’aurait pas dû terminer cette rencontre.

« Un détail, c'est le deuxième carton jaune pour Medina »