Ça chauffe à l’OM, un gros clash a eu lieu en interne

Très attristé par le départ de Jorge Sampaoli l’été dernier, Cengiz Ünder a eu beaucoup de mal à s’adapter à la transition choisie par l’OM avec l’arrivée d’Igor Tudor. Le ton est monté à plusieurs reprises entre les deux hommes, de grosses altercations auraient même eu lieu.

Si certains joueurs de l’OM ont été très touchés par le départ brutal de Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder en fait évidemment partie. Le Turc faisait partie des hommes forts de l’entraîneur argentin, il était d’ailleurs le deuxième meilleur buteur marseillais en Ligue 1 derrière Dimitri Payet. Une performance plus que satisfaisante pour sa première saison à l’OM.

Ünder et Tudor se sont accrochés à plusieurs reprises

Derrière, Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli et la donne a considérablement changé. Cengiz Ünder a eu beaucoup de mal à s’adapter à ce style de jeu totalement différent et il a passé la plus grosse partie de la première partie de saison sur le banc de touche. Selon les informations de L’Équipe , le courant aurait même été électrique entre les deux hommes, de grosses altercations auraient eu lieu l’été dernier.

Il est devenu un titulaire important

Heureusement pour Cengiz Ünder et l’OM, la situation s’est inversée. L’international turc a mis du temps à s’adapter mais il a fini par devenir l’un des titulaires importants d’Igor Tudor. Même si un départ est évoqué, l’ancien joueur de la Roma ne veut pas en entendre parler. Ünder n’a qu’une volonté : rester à l’OM.