Un joli coup mercato à l’OM ? Le feu passe au vert

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et il semblerait que l’OM ait déjà une idée précise de profil à suivre : Folarin Balogun. Le buteur du Stade de Reims prêté par Arsenal ne serait plus vraiment le bienvenu chez les Gunners qui auraient déjà acté sa vente.

L’OM se trouve au coeur d’un sprint final avec le RC Lens pour une deuxième place au classement de Ligue 1, voire pour le titre de champion, le PSG ne se trouvant qu’à cinq points du club phocéen. En parallèle, Pablo Longoria préparerait en coulisse les éventuels mouvements de l’OM sur le mercato estival.

L’OM en pince pour Folarin Balogun

Parmi les potentielles pistes chaudes de l’OM, le président Longoria aurait coché un nom en particulier : Folarin Balogun. Buteur à l’aller comme au retour face à l’OM avec le Stade de Reims où il est prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, l’avant-centre américain, anglais et nigérian flambe en Ligue 1. En attestent ses 18 réalisations cette saison en championnat. L’OM s’intéresserait depuis quelque temps à Balogun.

Arsenal chercherait à vendre Balogun cet été