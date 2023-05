Mercato - PSG : La stratégie impossible du Barça pour Messi

Alexandre Higounet

Le Parisien a dévoilé ces dernières heures la stratégie visée par le président du FC Barcelone Joan Laporta pour que le club blaugrana soit en mesure d’assumer financièrement le retour de Lionel Messi. Cette stratégie apparaît totalement ingérable et rend de facto impossible un éventuel retour de l’attaquant argentin. Explication.

Dans son édition de jeudi, le quotidien Le Parisien a évoqué la stratégie poursuivie par le président du FC Barcelone Joan Laporta afin que le club soit en mesure d’assumer financièrement le retour de Lionel Messi, quand bien même l’Argentin est prêt à faire un effort sur son contrat.

Le plan fou de Laporta

Selon Le Parisien , le club blaugrana serait prêt à mettre tous les joueurs de son effectif sur le marché afin de réaliser au moins une ou deux grosses ventes (en Espagne, on évoque par exemple un possible transfert de Raphina à Newcastle moyennant un montant de 80 millions d’euros). Laporta aurait tenu récemment plusieurs rendez-vous avec les agents les plus importants, comme Jorge Mendes, Pini Zahavi ou Fali Ramadani, pour balayer les différentes options. D’autre part, compte tenu du fait qu’il faut baisser la masse salariale de 200 millions d’euros, Laporta aurait également prévu de demander à certains joueurs de baisser leur salaire pour rendre possible le recrutement de l’Argentin.

Un tel plan condamnerait le retour de Messi à l’échec

Autant dire que cette stratégie, si elle est véritablement celle poursuivie par le président catalan, apparaît totalement impossible. Au-delà du fait qu’il apparaît très improbable que les joueurs acceptent de baisser leur salaire, il est totalement ingérable humainement de demander à certains de diminuer leurs émoluments pour financer le retour d’une star au contrat XXL, à l’heure où elle n’est plus en mesure de porter l’équipe vers les sommets européens. Comme il apparaît tout autant ingérable humainement de mettre tous les joueurs potentiellement en vente pour cela. Le message émis au groupe serait catastrophique et les conséquences pourraient être telles que cela condamnerait à l’échec ce retour avant même qu’il ne soit finalisé. En clair, la stratégie menée par le Barça autour du retour de Messi apparaît complètement illusoire.