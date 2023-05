PSG : Gros mensonge révélé dans le feuilleton Messi ?

Florian Barré

Alors que le dossier Lionel Messi au PSG se détériore au fil des semaines, un retour de la Pulga au FC Barcelone semble se préciser. Rien ne va plus depuis l’élimination du club de la capitale en Ligue des champions et la récente sortie du champion du monde argentin en Arabie saoudite ne va pas pour arranger les choses. Pour autant, selon les informations du Parisien, les versions divergent quant au positionnement de Messi par rapport à son avenir.

Le PSG va mal depuis plusieurs semaines. Les défaites s’enchaînent, Christophe Galtier semble avoir perdu son groupe et l’avenir de Lionel Messi est indécis. Le clan de ce dernier a de surcroît déjà rencontré à maintes reprises les dirigeants du FC Barcelone pour un potentiel retour en Catalogne. Dernièrement, l’entourage du septuple Ballon d’Or affirmait par ailleurs que c’est Messi qui a décidé depuis l’élimination contre le Bayern en Ligue des champions, de quitter le Paris Saint-Germain et non l’inverse. Une version qui ne correspond pas à celle donnée au Parisien .

Le PSG prioritaire ?

D’après le quotidien, le récit répété par le clan Messi était au contraire que celui-ci ne fermait pas la porte à la levée de sa troisième année de contrat à Paris, sans diminution de salaire ni augmentation. Au Parisien , il a même été affirmé à plusieurs reprises que la Pulga donnait sa priorité au PSG. Mais ça c’était avant que l’Argentin ne se fasse sanctionner par le club pour une sortie non autorisée en Arabie saoudite.

Messi ne croit pas au projet du PSG

Alors qui croire ? La version consistant à affirmer que Messi ne voudrait plus du PSG et espérerait un retour au FC Barcelone a été entonnée auprès des médias proches de la star, en Argentine et en Catalogne. La raison principale serait d’ailleurs sportive puisque Lionel Messi aurait compris que Paris n’aurait pas les moyens de ses ambitions, c’est-à-dire remporter la Ligue des champions. Le flou autour de l’avenir de l’entraîneur a quant à lui jouer un rôle primordial, demeurant trop flou.