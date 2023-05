PSG : Un transfert surprise préparé par Messi ?

Hugo Chirossel

Suspendu par le PSG pour son escapade en Arabie Saoudite, le départ de Lionel Messi est désormais acté. L’Argentin sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et pourrait faire son grand retour au FC Barcelone, tandis que l’Arabie Saoudite souhaite lui offrir un salaire de 400M€ pour qu’il rejoigne son championnat. Mais d’après Florent Torchut, il existerait deux autres options pour son avenir.

Au lendemain de la défaite du PSG contre Lorient dimanche dernier (1-3), Lionel Messi n’était pas présent à l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers. En effet, l’Argentin a pris la direction de l’Arabie Saoudite, pays dont il est l’ambassadeur du tourisme. Un voyage effectué sans l’accord du PSG, qui en conséquence a décidé de le suspendre pour deux semaines.

Le Barça ou l’Arabie Saoudite pour Messi ?

Une sanction qui a définitivement acté son départ à l’issue de la saison. Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG et sera donc libre le 30 juin prochain. Son avenir semble se décider entre le FC Barcelone et l’Arabie Saoudite. Les Blaugrana rêvent de son retour, tandis que les Saoudiens sont prêts à faire de Lionel Messi le joueur le mieux payé de l’histoire, avec un salaire de 400M€ par an.

« De vraies options »