PSG : Il annonce une énorme surprise pour Lionel Messi

Sanctionné après son escapade en Arabie Saoudite, Lionel Messi manquera les deux prochains matches du PSG contre Troyes et Ajaccio. Écarté deux semaines, l’Argentin devrait donc disputer les trois derniers matches de la saison. Mais Jérôme Rothen jette un énorme froid et assure que Lionel Messi pourrait ne jamais revenir.

Malgré sa sanction après son voyage en Arabie Saoudite, Lionel Messi devrait toutefois participer aux trois dernières rencontres de Ligue 1 du PSG. Cependant, à en croire Jérôme Rothen, l'Argentin va quitter la capitale bien plus tôt que prévu. L'ex numéro 25 du PSG évoque même l'hypothèse d'un licenciement du champion du monde.

Messi prépare son départ, c’est du jamais-vu ! https://t.co/F7V4ZcQnqr pic.twitter.com/OJJt1MZhRo — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

«On va tout droit vers un licenciement du joueur»

« La procédure mise en place va durer entre dix et quinze jours, suite à cette procédure là, l'objectif du PSG, même s'il y a les lois qui sont mis en avant et une somme d'argent importante quand on connaît le salaire de Lionel Messi ça peut faire un gros chiffre au bout de quelques semaines, quelques mois, on va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que Leo Messi passe 15 jours en dehors du club, terrain d'entraînement, match, vestiaire, et qu’il revienne la bouche en cœur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage qui n'a pas du tout été accepté, accordé par la direction du club que ce soit sportive ou du côté du président », assure l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , avant d’en rajouter une couche.

«A 99%, on ne reverra plus Leo Messi au PSG