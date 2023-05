Messi - PSG : Il lance un défi hallucinant à Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sanctionné par le PSG, Lionel Messi va très probablement partir à l'issue de son contrat, le 30 juin prochain. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est pas suffisant. Alors que Neymar s'est de nouveau distingué en likant un message sur les réseaux sociaux qui ne met pas en avant le PSG, le journaliste lui demande de suivre Lionel Messi.

Neymar s'est encore distingué sur les réseaux sociaux. Pris à parti par certains supporters du PSG qui sont allés devant chez lui pour réclamer son départ, le Brésilien a répliqué en likant la publication d'un média brésilien qui diffusait une photo de Neymar et Lionel Messi s'enlaçant lorsqu'ils jouaient au FC Barcelone avec le message suivant : « Neymar et Messi étaient TRÈS heureux à l'époque ! » Forcément, ça fait jaser du côté du PSG, au point que Daniel Riolo lui réclame de partir.

Riolo demande à Neymar de suivre Messi !

« Neymar like un post de Messi et lui au Barça… Qu’il assume et le suive là-bas ou ailleurs. Pourquoi reste-t-il ? Pour l’argent ? Et on doit supporter ces mentalités là ? Allez du balai, dehors ! Le courage et la dignité devraient les pousser à assumer jusqu’au bout », lance le journaliste de RMC sur Twitter , avant d'en rajouter une couche : « Le départ de Messi, puis peut être celui de Neymar (rêvons un peu), pourra peut-être éloigner du club tous ces supporters en carton opportunistes, cette fan base grotesque… Ce serait une bonne nouvelle pour le club. Préférer les joueurs au club, à son histoire quoi de pire en foot ? »

«Aller devant un domicile n’est certainement pas la meilleure idée»