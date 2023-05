Une révolution se prépare au PSG, Mbappé va halluciner

Hugo Chirossel

Suspendu par le PSG pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans l’accord de sa direction, le départ de Lionel Messi ne fait plus vraiment de doutes. Un départ qui devrait donner plus de latitude au club de la capitale sur le marché des transferts, selon Loïc Tanzi. Ce dernier a également donné des indications sur les profils recherchés par les dirigeants parisiens, avec comme homme de base Kylian Mbappé.

Sa suspension pour les deux prochaines semaines semble avoir acté le départ de Lionel Messi. Ce dernier sera libre de tout contrat en juin prochain et ne devrait plus porter les couleurs parisiennes la saison prochaine. Mais cela pourrait finalement arranger le PSG. « Je pense que ça aura une influence énorme (sur le mercato). Déjà financièrement, car le PSG va pouvoir avoir plus de liberté », a indiqué Loïc Tanzi, dans un chat réalisé avec des internautes sur le site de L’Équipe .

Le clan Messi accuse le PSG https://t.co/H3Fn215GmT pic.twitter.com/0jUUOmbpBQ — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

« La décision du club ne peut que bien être acceptée par l'un des vice-capitaines »

« Ensuite car le club va pouvoir rééquilibrer un peu plus son équipe. Luis Campos parle souvent de “puzzle” en privé pour construire ses équipes. On va voir comment il va y arriver cet été, mais il est déjà conforté dans sa volonté de ramener un nouvel attaquant », a-t-il ajouté. La sanction infligée par le PSG à Lionel Messi ne devrait pas avoir un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé : « Au contraire. Kylian Mbappé réclame à juste titre depuis plusieurs mois de voir un club fort, une équipe soudée, et des joueurs qui ont envie de jouer pour le PSG. La décision du club ne peut que bien être acceptée par l'un des vice-capitaines. Mbappé est encore sous contrat jusqu'en 2024. Comme chaque saison, il va attendre de voir comment se développe le projet du club, mais pour l'instant, il est encore là . »

« Trois critères rassemblés autour d'un homme : Kylian Mbappé »