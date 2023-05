PSG : Au placard, Messi peut entrer dans l’histoire

Thomas Bourseau

Alors qu’il soufflera sa 36ème bougie en juin prochain, Lionel Messi quittera le PSG. Pour aller où ? Le FC Barcelone préparerait un montage financier pour le rapatrier, l’Inter Miami de David Beckham lui permettrait de vivre son rêve américain. Mais en Arabie saoudite, on lui propose du jamais vu.

Lionel Messi ne devrait pas poursuivre son aventure au PSG. Et ce, bien qu’une option soit présente pour rallonger son contrat d’une saison au Paris Saint-Germain. le10sport.com vous révélait le 18 février dernier que des discussions avaient lieu entre les deux parties pour une prolongation de contrat. Leurs relations semblent s’être refroidies ces dernières semaines au point où Messi aurait annoncé son départ à ses dirigeants il y a un mois selon le journaliste Guillem Balague.

Le Barça et l’Inter Miami sur les rangs pour Messi

Sur son compte Twitter , le journaliste Mohamed Bouhafsi a confié que Lionel Messi disposerait de trois offres concrètes pour la suite de sa carrière. La première option serait le FC Barcelone qui a publiquement ouvert ses portes à plusieurs reprises à sa légende vivante. L’Inter Miami de David Beckham se préparerait également.

Messi - PSG : Déchirement avec le Qatar, la raison est dévoilée https://t.co/sKID8uHYMp pic.twitter.com/HV9Oe20up8 — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Une offre saoudienne synonyme de jamais vu

La dernière offre serait démentielle d’un point de vue financier et proviendrait d’Arabie saoudite. Al-Hilal proposerait une offre qui ne serait jamais vue dans le monde du football. Le FC Barcelone tiendrait la corde selon Mohamed Bouhafsi et se triturerait l’esprit afin de proposer le meilleur montage financier possible.