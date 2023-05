PSG : Un projet historique attend Lionel Messi

Hugo Chirossel

Suspendu pour les deux prochaines semaines pour son escapade en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne devrait plus porter le maillot du PSG la saison prochaine. L’Argentin quittera le club de la capitale libre le 30 juin prochain, reste à savoir pour aller où. D’après Florent Torchut, bien que la Pulga souhaite rester en Europe, la possibilité de rejoindre Cristiano Ronaldo dans le pays du Golfe est réelle.

Après s’être affrontés pendant des années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourraient se retrouver en Arabie Saoudite. Suspendu deux semaines pour s’être rendu dans le pays dont il est l’ambassadeur du tourisme, le départ de l’Argentin du PSG est désormais acté. Le septuple Ballon d’Or pourrait donc imiter son éternel rival et quitter l’Europe pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite offre 400M€ par an à Messi

D’autant que les Saoudiens seraient prêts à lui offrir un salaire de 400M€ par saison pour le convaincre, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire. D’après Le Parisien , ils lui auraient même promis de recruter deux de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone et dont il est toujours proche : Sergio Busquets et Jordi Alba. Reste à savoir si cela pourrait le convaincre. Florent Torchut en a dit un peu plus à ce sujet sur Twitter .

« L'idée est de l'associer à CR7 dans le même championnat »