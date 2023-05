Messi - PSG : Le divorce est acté !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne devrait pas rester au PSG cet été. Sa suspension pour son voyage en Arabie Saoudite a acté le divorce entre les deux parties. La tendance ne serait plus à une prolongation pour l'Argentin, et le club de la capitale ne devrait plus tenter grand chose pour le retenir.

Le torchon brûle entre Lionel Messi et le PSG en cette fin de saison. Suspendu pour son voyage en Arabie Saoudite sans l’autorisation du club, l’Argentin devrait claquer la porte à l’issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain, et la tendance n’est plus vraiment à une prolongation au sein de la formation parisienne pour Lionel Messi. Le PSG a pourtant tout fait pour parvenir à un accord avec La Pulga .

Messi - PSG : Un plan fou à 600M€ est révélé https://t.co/wyva20he8t pic.twitter.com/xH1hfzCfxZ — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Messi n’a toujours pas donné sa réponse

« Le PSG a fait une offre de contrat à Messi il y a quelques mois. Pour être clair, cette offre n'a pas été retirée de la table, mais il n'y a pas eu non plus de réponse, que ce soit un oui ou un non clair de la part de Messi ou de son entourage » explique le journaliste Jonathan Johnson pour Caught Offside .

Son départ du PSG prend forme