Messi - PSG : Un plan fou à 600M€ est révélé

Alors que l’avenir de Lionel Messi ne semble clairement plus s’écrire du côté du PSG, plusieurs options s’offrent à l’Argentin, à l’image d’un retour au FC Barcelone. Néanmoins, d’après l’agent FIFA Marco Kirdemir, proche de Nasser Al-Khelaïfi, Lionel Messi aurait reçu une offre surréaliste d’Al-Hilal et ne retournera pas au Barça.

L'avenir de Lionel Messi semble désormais assez clair. Du moins son futur avec le PSG. En effet, le champion du monde va quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Si les doutes étaient encore permis ces dernières semaines, ils ont été levées après l'escapade de l'Argentin en Arabie Saoudite, sanctionnée par la direction parisienne. Par conséquent, La Pulga doit désormais trouver un nouveau club. Et alors qu'un retour au FC Barcelone fait régulièrement parler, l’agent FIFA Marco Kirdemir voit plutôt Lionel Messi rejoindre Al-Hilal qui lui offrirait 600M€ par an !

Messi reçoit une offre de 600M€ !

« Il a reçu une offre de 600 millions de dollars de la part d'Al-Hilal, l'équipe du roi. Messi s'est rendu dans le pays pour le rencontrer et voir où il pourrait vivre ; si sa famille donne son accord, il jouera en Arabie saoudite (...) Nous nous sommes rencontrés dans un hôtel avec des délégués de la Fédération saoudienne et nous avons parlé de lui », révèle-t-il dans des propos rapportés par MARCA .

«En Arabie Saoudite, ils vont dépenser le plus d'argent possible»