Humilié, Messi ne reviendra jamais au PSG !

Parti en Arabie Saoudite sans que le PSG ne donne son accord, Lionel Messi a été sanctionné et écarté du groupe pendant deux semaines. Mais pour Jean-Luc Arribart, l’Argentin ne reviendra pas à Paris et ne disputera même pas les trois derniers matches de championnat avec le club de la capitale.

L'avenir de Lionel Messi ne semble plus du tout passer par le PSG. Sanctionné après son voyage en Arabie Saoudite, l'Argentin va rater les deux prochains de Ligue 1. Mais Jean-Luc Arribart se demande même si le Champion du monde reviendra jouer avec le PSG d'ici la fin de la saison.

Messi prépare son départ, c’est du jamais-vu ! https://t.co/F7V4ZcQnqr pic.twitter.com/OJJt1MZhRo — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

«Comment pourrait-il accepter de revenir après une telle humiliation ?»

« Son équipe va faire le job grâce à un calendrier de fin de saison favorable. Mais je ne crois pas qu’on reverra Messi avec Paris. Comment pourrait-il accepter de revenir après une telle humiliation ? Paris sera champion sans lui », assure le consultant Canal+ dans les colonnes du Parisien , avant que Mickaël Landreau ne donne également son avis sur la situation.

«Heureusement que le PSG peut être champion sans Messi»