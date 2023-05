PSG : Messi claque la porte, une révolution est attendue

Pierrick Levallet

À l'approche de la fin de saison, le torchon brûle entre Lionel Messi et le PSG. Alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain, La Pulga ne devrait pas prolonger dans la capitale. Mais personne ne sait encore où il rebondira. Le FC Barcelone rêve de son retour. Mais pour pouvoir le faire revenir, le club catalan va devoir mettre en place une grande révolution en interne.

La fin de l’histoire entre Lionel Messi et le PSG approche. D’ici quelques mois, l’Argentin devrait partir comme il est venu. En fin de contrat en juin prochain, le septuple Ballon d’Or ne semble plus vraiment proche de prolonger et sa suspension pour son voyage en Arabie Saoudite a précipité la séparation entre les deux parties.

Messi a fait une énorme annonce au PSG https://t.co/pEcSGjfuwJ pic.twitter.com/RmCre81HQ7 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Quelle destination pour Messi après le PSG ?

Désormais, le départ de Lionel Messi du PSG ne fait aucun doute mais sa prochaine destination reste encore à déterminer. Outre l’Arabie Saoudite et la MLS, le FC Barcelone rêverait de son retour. Toutefois, le club catalan devra mettre en place une révolution en interne pour pouvoir accueillir le champion du monde 2022.

Le Barça rêve de Messi, une révolution est nécessaire