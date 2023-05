PSG : Jackpot pour Messi, ce sera 400M€

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait sur le point de partir librement et gratuitement vers un nouveau club. Alors qu'il aurait reçu une offre de 400M€ net par an, le vétéran argentin de 35 ans pourrait migrer vers l'Arabie Saoudite lors du prochain mercato estival.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un tout nouveau club, le champion du monde argentin a choisi de signer au PSG, et ce, pour une durée de deux saisons.

Direction l'Arabie Saoudite pour Messi ?

Alors que son bail arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi ne devrait pas rempiler. En effet, la Pulga serait sur le point de changer de club librement et gratuitement. Et il pourrait accepter une offre pharaonique en provenance d'Arabie Saoudite.

Un contrat de 400M€ net annuel pour Messi