PSG : Mis à la porte, Messi prend une décision radicale

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, plus Lionel Messi semble s'éloigner du PSG. Sa suspension pour son voyage en Arabie Saoudite serait même en train de précipiter son départ du club de la capitale. Reste maintenant à savoir où il rebondira. L'Inter Miami s'intéresserait à lui, mais La Pulga ne serait pas encore tentée par cette aventure.

Rien ne va plus entre Lionel Messi et le PSG. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale travaille sur sa prolongation, l’Argentin étant en fin de contrat en juin prochain. Mais le voyage inattendu de La Pulga en Arabie Saoudite a totalement redistribué les cartes dans ce dossier. La situation a totalement changé ces derniers jours entre Lionel Messi et la formation parisienne.

Le divorce est acté entre Messi et le PSG

En effet, le PSG a pris la décision de suspendre le champion du monde 2022 pour une durée de deux semaines en cette fin de saison. Cela aurait précipité le divorce entre les deux parties. Le départ de Lionel Messi semble désormais inévitable. L’Inter Miami en MLS aimerait lui mettre la main dessus. Mais le septuple Ballon d'Or ne verrait pas d’un bon œil une aventure aux Etats-Unis pour le moment.

La MLS s'affole, mais...