C’est confirmé, le PSG a un plan fou pour Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Lionel Messi ne passe clairement plus par le PSG à court terme, le club parisien chercherait à se séparer d'une autre star à savoir Neymar. Mais alors que son transfert semble quasiment impossible à boucler compte tenu de sa situation contractuelle, le Brésilien pourrait partir sous la forme d'un prêt avec option d'achat. C'est en tout cas le souhait du PSG.

L'été s'annonce brûlant pour le PSG. Le club de la capitale prépare effectivement un mercato d'envergure pour ne pas revivre une saison similaire à celle en cours. Mais c'est même une large revue d'effectif qui pourrait avoir lieu puisque la direction parisienne souhaite se séparer de deux énormes stars.

PSG : Messi s’en va, Neymar est le suivant ? https://t.co/MCS9qXSe3X pic.twitter.com/62quG7FRBf — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Après Messi, Neymar également sur le départ ?

En ce qui concerne Lionel Messi, cela paraît acté. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin ne prolongera pas son bail et va, selon toute vraisemblance, quitter le PSG à l'issue de la saison. Sa sanction après son voyage en Arabie Saoudite semble entériner son avenir à Paris. Mais ce n'est pas tout puisque Neymar pourrait également partir. Le Brésilien, de nouveau blessé, se retrouve au cœur des critiques. Certains supporters s'étant même rendus devant son domicile pour lui réclamer de partir.

Le PSG cherche un prêt avec option d'achat