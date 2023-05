PSG : Messi s’en va, Neymar est le suivant ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Insulté et poussé au départ par des supporters du PSG venus devant son domicile mercredi, Neymar serait « choqué » de ces agissements à en croire son entourage. De là à envisager un départ cet été ? L’idée n’est pas exclue, alors que le club de la capitale souhaite toujours se séparer de l’international auriverde de 31 ans, sous contrat jusqu’en 2027.

La sanction infligée à Lionel Messi pour son déplacement non autorisé en Arabie saoudite semble marquer la fin de l’histoire entre le PSG et son septuple Ballon d’Or. Une romance qui n’aura finalement jamais démarré, ressemblant davantage à une union forcée qu’à un mariage de passion. Attendu à Barcelone, l’Argentin devrait faire le maximum pour retrouver le club culé, et il pourrait ne pas être le seul membre de la MNM à plier bagage cet été.

Les supporters ne veulent plus de Neymar

Alors que Lionel Messi a été la cible de chants injurieux lancés par des centaines de supporters du PSG devant le siège du club ce mercredi, Neymar n’a pas été oublié, lui qui a récemment fait son retour en France pour poursuivre sa convalescence entamée au Brésil après son opération à la cheville. Quelques fans parisiens se sont rendus jusqu’au domicile de la star à Bougival pour lui faire comprendre qu’il n’était plus le bienvenu du côté du Parc des Princes. Déjà chahuté en 2019 après son départ avorté pour le FC Barcelone, le malaise est reparti de plus belle entre Neymar et le public du PSG.

Et le PSG non plus !