Le PSG bouge sur le mercato, une star va halluciner

Les chantiers sont nombreux pour le PSG cet été qui souhaite renforcer de façon importante son effectif. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà étudiées, notamment dans le secteur défensif. Dans cette optique, le PSG cherche notamment à recruter un défenseur central gaucher. De quoi laisser planer le doute sur la situation de Presnel Kimpembe ?

Le mercato estival du PSG s'annonce mouvementé. En effet, les chantiers sont nombreux du côté du club de la capitale et Luis Campos est déjà actif en coulisses. Il faut dire que plusieurs secteurs de jeu sont à renforcer, notamment l'arrière garde parisienne. Et pour cause, il semblerait que le conseiller sportif du PSG souhaite installer durablement un système en 3-5-2 ce qui pousse le club de la capitale à se renforcer dans le secteur défensif. Ainsi, en plus de Milan Skriniar dont l'arrivée semble actée, au moins un défenseur gaucher est attendu.

Le PSG vise plusieurs défenseurs centraux gauchers

En effet, pour évoluer aux côtés de Milan Skriniar et Marquinhos, voire Sergio Ramos dont l'avenir est incertain, le PSG cherche un défenseur central gaucher capable de jouer dans une défense à trois. Selon les informations de L'EQUIPE , quatre pistes sont déjà étudiées : Aymeric Laporte (Manchester City), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Evan Ndicka (Eintracht Francfort) ou Fikayo Tomori (AC Milan). Reste désormais à savoir si l'une d'entre elles aboutira.

Mauvaise nouvelle pour Kimpembe ?

Quoi qu'il en soit, le fait que le PSG se mette en quête d'un défenseur central gaucher n'est pas une bonne nouvelle pour Presnel Kimpembe qui répond justement à ces critères. Auteur d'une saison compliquée, l'international français a connu d'importants problèmes physiques, le privant notamment de la Coupe du monde et de la seconde partie de saison avec le PSG. Par conséquent, l'avenir du défenseur formé au club de la capitale semble désormais être incertain.