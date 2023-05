PSG - Mbappé : Transfert à 120M€, le Real Madrid tient sa vengeance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Persuadé de pouvoir attirer Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid a connu une désillusion majeure en voyant sa grande priorité renouveler son bail avec le PSG. Les Merengue, vexés, n’ont pas l’intention de se faire devancer de la sorte pour leur nouvelle cible, Jude Bellingham, dont l’arrivée serait en bonne voie malgré la concurrence.

À l’approche du mercato estival, la priorité du Real Madrid est déjà connue et se nomme Jude Bellingham. L’international anglais du Borussia Dortmund va changer de club cet été et suscite les convoitises de nombreux mastodontes européens, à l’instar de Manchester City mais également du PSG. Le président Nasser Al-Khelaifi n’avait pas caché tout le bien qu’il pensait du milieu de 19 ans au cours d’une interview pour Sky Sports durant la Coupe du monde. Malgré cette concurrence importante, le Real Madrid tient la corde pour boucler l’opération qui pourrait atteindre la barre des 120M€. Un dossier primordial aux yeux des dirigeants, notamment après le feuilleton Mbappé.

« Après l'été Mbappé, Florentino Pérez ne va pas laisser passer un autre joueur de classe mondiale »

Au micro de la Cadena SER , Francisco José Delgado a confirmé que Jude Bellingham prenait le chemin du Real Madrid. « À mon avis, Jude Bellingham sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine », a indiqué le journaliste espagnol, reconnaissant l’importance de l’échec survenu avec Kylian Mbappé l’été dernier dans ce dossier : « Je pense qu'après l'été Mbappé, Florentino Pérez ne va pas laisser passer un autre joueur de classe mondiale. Nos informations sont les mêmes que celles que nous donnons depuis juin de l'année dernière et que nous avons précisées mois après mois : il se voit offrir 6 saisons, un salaire juste derrière Eden Hazard et inclus dans la deuxième échelle salariale du Real Madrid, avec une clause d'un milliard d’euros. »

« Le joueur qui a donné la permission au club de négocier avec Dortmund »