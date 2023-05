C’est terrible, le chantier du PSG s'annonce plus compliqué que prévu

Axel Cornic

C’est un été mouvementé qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Après la désillusion de la deuxième partie de saison une nouvelle révolution est annoncée au sein du club de la capitale et cela devrait permettre à Luis Campos de régler quelques dossiers sensibles. C’est le cas de la défense, un secteur qui a souvent posé problème et dont l’avenir ne semble pas vraiment radieux pour le moment.

Avec la fin de contrat de Sergio Ramos, celle un peu plus lointaine de Presnel Kimpembe, l’avenir flou d’El Chadaille Bitshiabu et surtout la méforme de Marquinhos, la défense est la grande inconnue au PSG. Ainsi, Luis Campos a décidé d’offrir déjà un premier renfort à Christophe Galtier avec Milan Skriniar, qui rejoindra Paris au terme de son contrat avec l’Inter.

Milan Skriniar inquiète

Un tel renfort ferait saliver n’importe quel club au monde, mais c’est surtout l’inquiétude qui règne en ce moment au PSG pour l’international slovaque. Cela fait en effet trois mois qu’on ne l’a plus vu sur un terrain et tout récemment il a même été contraint de se faire opérer du dos, dans une clinique que lui aurait d’ailleurs conseillé le club parisien. La Gazzetta dello Sport est assez pessimiste concernant son retour, puisque Milan Skriniar ne devrait plus reporter le maillot de l’Inter et revenir seulement en juillet prochain.

