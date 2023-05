Mercato : Un crack sur le départ, le PSG dégaine

Axel Cornic

Le projet du Paris Saint-Germain ne s’est jamais construit sur les jeunes joueurs du centre de formation, puisqu’ils sont nombreux à avoir été obligés de quitter le club pour réussir. Mais les choses pourraient changer, puisque Luis Campos semble vouloir donner une plus grande place aux jeunes talents parisiens en commençant par El Chadaille Bitshiabu, dont le contrat se termine dans un peu plus d’un an.

Face aux problèmes rencontrés en défense, Christophe Galtier a été contraint de trouver des solutions chez les jeunes et a ainsi offert un temps de jeu plus que correct à El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier n’a pas toujours été irréprochable, mais semble tout de même avoir attiré l’attention de certains clubs étrangers.

Messi : Nouveau fiasco, c’est la zizanie au PSG https://t.co/IH2WxsMsNr pic.twitter.com/1MW5hn1Lw6 — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Bitshiabu suivi par Francfort, mais le PSG...

D’après les informations du Parisien , cela serait le cas de l’Eintracht Francfort ! Les allemands se seraient même déplacés tout récemment, pour rencontrer l’entourage du joueur de 17 ans, qui discuterait parallèlement d’une prolongation de contrat avec le PSG.

Une offre de prolongation déjà sur la table

Une tendance confirmée ce mardi par Saber Desfarges, qui va même plus loin en parlant d’une offre concrète de prolongation pour El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier serait d’ailleurs très apprécié, ce qui laisse entendre qu’en plus de Francfort d’autres clubs aimeraient s’attacher ses services.