Surprise, le PSG veut recruter un champion du monde

Cet été, le PSG prépare un très gros mercato avec plusieurs postes qui seront ciblés. Et c'est notamment en défense que le club de la capitale compte se renforcer. Un défenseur central gaucher sera recherché dans l'optique d'évoluer dans un système en 3-5-2. Dans cette optique, la piste menant à Lucas Hernandez aurait été activée.

Après une saison plus que décevante, le PSG s'apprête à vivre un mercato très important pour se relancer et enfin se montrer performant sur la scène européenne. Dans cette optique, Luis Campos est déjà actif sur le marché et viserait notamment des joueurs français capable de s'imposer au sein d'un collectif.

Vers un système en 3-5-2 ?

Et selon les informations de L'EQUIPE , le conseiller sportif du PSG sait déjà comment l'équipe évoluera la saison prochaine, malgré l'incertitude qui plane concernant le nom du prochain entraîneur. Ainsi, lors des discussions avec l'entourage des joueurs ciblés, Luis Campos évoquerait l'idée d'un système en 3-5-2, avec le 4-4-2 à plat comme plan B.

Lucas Hernandez sur la liste des joueurs ciblés par le PSG ?