L’OM a bouclé un transfert au RC Lens, le vestiaire savoure

Alexis Brunet

L’Olympique de Marseille et le RC Lens se retrouvent ce samedi pour un choc de haut de tableau entre le deuxième et le troisième, déterminant en vue de la Ligue des champions. Cela sera également l’occasion pour Jonathan Clauss de revenir dans son ancien stade, lui qui s'est engagé en faveur du club phocéen l'été dernier. Au sein de l'OM, on savoure la première saison du piston.

C’est un des chocs de Ligue 1 qui nous attend ce week-end. Le RC Lens de Franck Haise reçoit l’Olympique de Marseille d’Igor Tudor. Une confrontation entre deux des équipes les plus plaisantes à voir jouer en France. Mais ce qui est sûr, c’est que le style passera au second plan cette fois, ce sont les trois points qui seront recherchés dans ce choc déterminant pour la Ligue des champions.

Un retour à Lens pour Clauss

Ce match sera l’occasion de retrouvailles entre Jonathan Clauss et le public lensois. Le joueur avait fait le bonheur du club du Nord de la France durant deux saisons avant de partir l’été dernier à l’OM. Sous les ordres d’Igor Tudor, le piston réalise une bonne saison, le coach marseillais a d’ailleurs complimenté son joueur en conférence de presse : « Clauss a fait une saison positive. Il est parti très fort, trop fort peut-être puis il s'est cherché. Maintenant, il a retrouvé son niveau et il sera important pour nous en fin de saison. »

À l’aller cela s’était mal passé pour Clauss